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محافظات

انفجار خط المياه الرئيسي في تمي الأمديد وإجراءات فورية من محافظ الدقهلية (صور)

انفجار في خط مياه
انفجار في خط مياه رئيسي بالدقهلية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية حدوث انفجار في خط المياه الرئيسي المغذي لمركز ومدينة تمي الأمديد على طريق الصالحات بنطاق قرية ميت فارس بمركز بني عبيد والقادم من محطة مياه ميت فارس مما استدعى تخفيف ضغط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كما حدث كسر بخط مياه 8 بوصة بشارع الإمام محمد عبده في تقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا.

 

البدء الفوري في إصلاح الخط وعودة ضخ المياه

ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي الفور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بفرق العمل إلى موقع الحادث والبدء الفوري في إصلاح الخط وعودة ضخ المياه بكامل طاقتها في أقرب وقت.

 

 الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق والقرى المتضررة

كما وجه محافظ الدقهلية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسرعة الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق والقرة المتضررة من كسر الخط وهي ( مدينة تمي الأمديد - قرية صدقا وتوابعها )، كما وجه  رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد ورئيس مدينة طلخا بمتابعة وصول سيارات المياه الي المناطق المتضررة لحين عودتها مره أخرى.

 

فرق العم باشرت عملها وجاري العمل علي اصلاح الخط

 وطمأن محافظ الدقهلية المواطنين بأن فرق العمل باشرت عملها علي الفور وتم تخفيف ضغط المياه لحين الانتهاء من إصلاح الكسر  ، وجار العمل علي إصلاح الخط.

أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوي 

وأكدت المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية "  0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات.

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