البرهان يعلن تشكيل هيئة أركان جديدة للقوات المسلحة السودانية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرارات تم بموجبها تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة على النحو التالي:



الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسًا لهيئة الأركان.

الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

الفريق مهندس د. ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائبًا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.

الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام، نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية

الفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل، نائبًا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.



كما تمت الترقيات والتعيينات التالية:



الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد، مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

الفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة محمد، قائدًا للقوات الجوية.

الفريق طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد، مديرًا للإدارة العامة للخدمات الطبية.

اللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر، قائدًا لقوات الدفاع الجوي.



وأصدر قرارات بالترقيات والإحالات التالية:



ترقية الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.

ترقية الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.

ترقية الفريق طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.



وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أنه تسري القرارات اعتبارًا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٥.



