الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ 3 تجار عملة بمدينة نصر

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة 3 عاطلين بالحبس سنة مع الشغل وتغريمهم مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم؛ لاتهامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للمحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالعمل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بغية الحصول على أعلى ربح مما يسبب أضرار اقتصادية للبلاد.



وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين أثناء قيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم مبالغ نقدية محلية وأجنبية، وأقروا بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وقيام المتهمين بالعمل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

