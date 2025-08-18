الإثنين 18 أغسطس 2025
إصابة 22 من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 22 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

 

44 ألف طفل يتيم في غزة

وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

 

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

