رئيس "العليا للانتخابات" يشيد بدور النيابة الإدارية في الإشراف على انتخابات الشيوخ

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، المستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار أحمد مطر، والمستشار محسن دردير، والمستشار محمد عبد الواحد، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله - أعضاء مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له عن توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تستقبل رئيس الوطنية للانتخابات 

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، رحب المستشار محمد الشناوي، بالمستشار حازم بدوي، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد تقديره البالغ لما تقوم به الهيئة من دور بالغ الأهمية في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالشكل الذي يكفل لكافة المواطنين المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم وسط أجواء من النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

ومن جانبه، قدم المستشار حازم بدوي، التهنئة للمستشار محمد الشناوي، متمنيًا له التوفيق، وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، مثمنًا الصورة المشرفة التي ظهر بها أعضاؤها خلال الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

