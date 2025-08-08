الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للمنتدى المصري الياباني في طوكيو

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

عقدت إدارة شئون الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي اجتماعا تنسيقيا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني والممثلين للعديد من القطاعات الصناعية المصرية بمشاركة رئيس المكتب التجاري في طوكيو الوزير المفوض التجاري/ د. محمد عبد الجواد افتراضيًا عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

جاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى الاستثماري المصري الياباني والمقرر عقده في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أغسطس الجاري، على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD 9).

وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم المنتدى الاستثماري المصري الياباني الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يقوم المكتب التجاري المصري في طوكيو بالتنسيق مع إدارة شئون الترويج للاستثمار بتنظيمه، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، أهمية الخروج من المنتدى بنتائج ملموسة على أرض الواقع والترويج لجذب كبرى الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وخاصة في ظل ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر واليابان، واستكشاف فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في البلدين.

شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري/ أحمد سيف نائب مدير إدارة شئون الدول الأسيوية، والملحق التجاري/ بسنت ضياء الدين والملحق التجاري/ جهاد شلتوت بالتمثيل التجاري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة اليابانية طوكيو علاء البيلي مجلس الأعمال المصري الياباني

مواد متعلقة

التمثيل التجاري يشارك في جلسة تأهيل للتصدير إلى الأسواق الأفريقية

الأكثر قراءة

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

الإيجار القديم، إخلاء وحدتك السكنية فورًا دون الانتظار 7 سنوات في هذه الحالة

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

البلدي على خطى البيضاء لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

وفاة الفنان سيد صادق وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

ارتفاع تمهيدي للموجة الحارة، درجة الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

سعر السمك اليوم، قفزة في 4 أصناف منها البلطي والمكرونة وانخفاض كبير بقشر البياض

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads