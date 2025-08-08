التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للمنتدى المصري الياباني في طوكيو

عقدت إدارة شئون الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي اجتماعا تنسيقيا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني والممثلين للعديد من القطاعات الصناعية المصرية بمشاركة رئيس المكتب التجاري في طوكيو الوزير المفوض التجاري/ د. محمد عبد الجواد افتراضيًا عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

جاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى الاستثماري المصري الياباني والمقرر عقده في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أغسطس الجاري، على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD 9).

وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم المنتدى الاستثماري المصري الياباني الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يقوم المكتب التجاري المصري في طوكيو بالتنسيق مع إدارة شئون الترويج للاستثمار بتنظيمه، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، أهمية الخروج من المنتدى بنتائج ملموسة على أرض الواقع والترويج لجذب كبرى الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وخاصة في ظل ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر واليابان، واستكشاف فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في البلدين.

شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري/ أحمد سيف نائب مدير إدارة شئون الدول الأسيوية، والملحق التجاري/ بسنت ضياء الدين والملحق التجاري/ جهاد شلتوت بالتمثيل التجاري المصري.

