الجزار لأعضاء الجبهة الوطنية: الفرص متساوية في الترشح لانتخابات النواب

عقدت قيادات حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وبحضور السيد القصير الأمين العام، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم المركزي، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، واللواء أحمد سعد أمين العضوية، والنائبة إيمان العجوز نائب الأمين العام، وذلك بمشاركة أمناء الحزب في مختلف المحافظات.

وشدد قيادات الحزب خلال الاجتماع على أن اختيار المرشحين سيكون على أساس الكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة والشعبية.

طلبات الراغبين في الترشح

كما استعرضت القيادات خطة تلقي طلبات الراغبين في الترشح بمختلف المحافظات، وأوضح د عاصم الجزار رئيس الحزب أن الفرص متساوية أمام الجميع، وأن المعايير الواضحة والشفافة هي ما سيحكم عملية الاختيار.

وشدد الجزار على أن هناك لجنة للبت في الترشيحات في حالة انعقاد دائم للتواصل مع الأمانات ومتابعة الملف بصورة مستمرة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية للانتخابات المقبلة.

وأوضح رئيس الحزب أن المرحلة القادمة تتطلب انسجامًا وتنسيقًا فعالًا بين جميع الأمانات، مؤكدًا أن الحزب يعمل بخطوات نشطة وقوية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

استكمال التشكيلات في مختلف المحافظات

من جانبه، دعا الأمين العام السيد القصير إلى ضرورة استكمال التشكيلات في مختلف المحافظات بالإضافة إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حضور الحزب، مؤكدًا أن وحدة الصف الحزبي هي السند الحقيقي للنجاح في الاستحقاق الانتخابي القادم…مشيدا بأداء التشكيلات الحزبية فى انتخابات الشيوخ التى خاضها الحزب للمرة الاولى

وأكد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب أن المرحلة المقبلة هي مرحلة احتكاك مباشر مع الشارع المصري، داعيًا أمناء المحافظات إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية والاستماع لمطالب المواطنين باعتبارها أساس البرنامج الانتخابي للحزب، مشددًا على أن الحزب لن يرشح إلا من يملك القدرة على خدمة الناس والتواجد الفعلي بينهم.

