لودر يدهس طفلا وقطار ينهي حياة سيدة بالشرقية

إسعاف
إسعاف

 شهدت محافظة الشرقية الساعات القليلة الماضية، حادثين مأساويين أوديا بحياة طفل وسيدة في واقعتين منفصلتين.

مصرع طبيبة أسنان صدمها قطار في الشرقية

حادث مأساوي بالعاشر من رمضان.. وفاة طفل 16 عامًا تحت عجلات لودر

 ففي مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي، بوصول طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث دهس بواسطة لودر داخل المنطقة الصناعية الثالثة. 

وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وكيفية حدوثها.

 

قطار ينهي حياة سيدة أثناء عبور السكة الحديد بمنيا القمح

وفي حادث آخر بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، لقيت سيدة تُدعى علياء عادل مصرعها أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بعدما صدمها قطار، في واقعة هزّت مشاعر الأهالي الذين عرفوا الفقيدة بطيبة قلبها وأخلاقها الحسنة، لتترك برحيلها صدمة وحزنًا عميقًا بين أسرتها وأصدقائها وكل من عرفها.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

