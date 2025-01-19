الأحد 19 يناير 2025
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مصرع طبيبة أسنان صدمها قطار في الشرقية

حوادث القطارات، فيتو
حوادث القطارات، فيتو

لقيت طبيبة أسنان مصرعها، اليوم الأحد، دهسا أسفل عجلات قطار بمركز فاقوس محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحررت أجهزة الأمن محضرا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

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حوادث القطارات.. طبيبة أسنان ضحية جديدة 

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بالشرقية  إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بفتاة بدائرة مركز فاقوس وانتقلت القيادات الأمنية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أنه أثناء استقلال"اسيل.ال.س"27 عاما(طبيبة أسنان) ومقيمة قرية كفر الحاج عمر القطار المتجه من فاقوس الي الصالحية القديمة اختل توازنها لتسقط تحت عجلات القطار ليودي بحياتها في الحال.

وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفاة.

 

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