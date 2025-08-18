محافظ الإسكندرية يتابع أعمال توسعة شارع أبو قير

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أعمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بنطاق حي شرق بداية من منطقة سيدي جابر وحتى محطة الوزارة.

يأتى ذلك في إطار استراتيجة محافظة الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية واستكمالًا لأعمال توسعة شارع أبو قير بصفته محورا مروريا هاما يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.

حيث إنه من المقرر زيادة عدد الحارات المرورية لكل اتجاه ليصبح عدد الحارات المرورية بشارع الحرية بداية من منطقة سيدي جابر وحتى محطة الوزارة ٨ حارات (٤ حارات لكل اتجاه)، على أن تكون المرحلة الأولى بداية من شارع إبراهيم الشريف وحتى شارع سوريا.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الهدف من المشروع هو الحد من الاختناق المروري في هذه المنطقة الحيوية التي تضم كتلة سكنية كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التحسينات المرورية الجاري تنفيذها من خلال شركة متخصصة تقوم بتحليل كثافات الحركة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق معدل تنفيذ سريع، موجهًا بسرعة استكمال أعمال الرصف بداية من شارع إبراهيم الشريف وحتي منطقة رشدي، والالتزام بالحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى مراعاة تجهيز الأرصفة بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة للجميع.

جاءت الجولة بحضور؛ نائب المحافظ، ورئيس الحي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

