الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تخفيض سرعة القطارات بسبب الموجة الحارة

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس.

وقالت السكك الحديدية فى بيان لها: إن القرار يأتي تزامنا مع الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.

وأعلنت سكك حديد مصر، عن تطبيقها تخفيض مؤقت لسرعات القطارات على معظم خطوط التشغيل خاصة في الوجه القبلي، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة جمهور الركاب والمعدات، واتساقًا مع أعلى معايير الأمان المتبعة في مثل هذه الظروف.

 

يأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية واستباقية لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة على سلامة القضبان أو كفاءة التشغيل، على أن تعود السرعات إلى معدلاتها الطبيعية فور تحسن درجات الحرارة وبلوغ مستويات التشغيل الطبيعية.

وتتابع الهيئة من خلال غرف العمليات المركزية وفرق التدخل الميدانية، إجراءات التشغيل والسلامة بكافة القطاعات وخاصة على خطوط الوجه القبلي التي تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة بدرجة أكبر.

وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات تسير وفق جدولها المقرر على جميع الخطوط بالوجهين البحري والقبلي، دون أي تعطيل جوهري في التشغيل حتى الآن.

وتتقدم الهيئة باعتذارها للركاب عن أي تأخير قد ينجم عن هذه الظروف، مؤكدة أن سلامة الركاب ومرافق التشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

ارتكبوا الواقعة بسوء نية، مرافعة نارية للنيابة في قضية مطاردة الواحات

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads