آخر كلام بشأن مشاركة إمام عاشور ضد المحلة

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة القادمة، بسبب استمرار تأهيله من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة، حيث يتم تجهيز اللاعب للتواجد في قائمة الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم 30 أغسطس الجاري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

