من هو الدكتور صابر عبد الدايم يونس الذي رحل اليوم؟

غيب الموت صباح اليوم الشاعر الكبير والأكاديمي الأزهري البارز الدكتور صابر عبد الدايم يونس بعد مسيرة مهنية وأدبية ممتدة ومتميزة، مخلفًا وراءه حالة من الحزن الكبير التي اجتاحت تلاميذه ومحبيه..فمن هو الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم يونس؟

بحسب ما جاء في نعي رابطة الأدب الإسلامي العالمية للفقيد، حيث كان يقود مكتبها بالقاهرة، فإن الدكتور صابر عبد الدايم يونس وُلد بقرية منشية العطارين بمحافظة الشرقية في 15 مارس 1948، وحفظ القران الكريم في التاسعة من عمره، والتحق بالأزهر الشريف، حيث تخرج في معهد الزقازيق الديني وكلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1972، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتورا، قبل أن يحصل على درجة الأستاذية عام 1990، ثم تولي عمادة كليه اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق عام 2007 حتى عام2013، كما شغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة نحوا من عشرين عامًا.

أما عن الحراك الثقافي..فربما لا توجد جمعية أدبية أو ثقافية بجمهورية مصر العربية لم تشرف بعضوية أو مشاركة الشاعر الأكاديمي المبدع الكبير الدكتور صابر عبد الدايم ويأتي في مقدمتها: رابطة الأدب الإسلامي التي ترأس فرعها بالقاهره فيما يتولى نيابة رئاسة مكتب البلاد العربية، والتي كان أحد أهم مؤسسيها الأوائل.

أما عن الحياة الأكاديمية للدكتور صابر عبد الدايم يونس، فقد قام بالتدريس بجامعة الأزهر الشريف وجامعات الإمام محمد بن سعود وأم القرى بالمملكة العربية السعودية، وأشرف وناقش على ما نحو 200 رسالة ماجستير ودكتوراة في مصر والخارج، كما نوقشت حول أعماله 15 رسالة ماجستير ودكتوراة، وصدرت عن أعماله عشرات الدراسات والبحوث من كبار الدارسين والباحثين والنقاد

أصدر الراحل نحو خمسين دراسة علمية حول الأدب، والنقد والعروض والبلاغة، والتفسير والحديث وأدب المهجر، وغيرها من مباحث علوم اللغة العربية والأدب والنقد المقارن، كما صدر له أربعة عشر د يوانًا شعريًا.

كان الدكتور صابر عبد الدايم يونس قد رشح للحصول على حائزة الدولة التقديرية في الأدب العربي ووصل إلى القائمة القصيرة لأربع دورات متتابعة، كما حصل على وسام الجمهورية من من الطبقة الأولى عام 2023.

