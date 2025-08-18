الإثنين 18 أغسطس 2025
إصابة شخص في حريق شقة بالقليوبية

حريق شقه ببنها القليوبية
تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق داخل شقة بالدور الأرضي بشارع الدهشان بجوار مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية بقيادة الأجهزة الأمنية، إلى المكان، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار أو العقارات المجاورة، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

كما جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، قامت بنقل مصاب  إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وظروفه وملابساته.

