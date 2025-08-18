تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق داخل شقة بالدور الأرضي بشارع الدهشان بجوار مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

إصابة شخص في حريق شقة بالقليوبية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية بقيادة الأجهزة الأمنية، إلى المكان، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار أو العقارات المجاورة، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

كما جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، قامت بنقل مصاب إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وظروفه وملابساته.

