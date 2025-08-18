وزير الإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم حفل تخرج الدفعة السادسة لطلبة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسى (2024 /2025)، حيث تخرج (158) مهندسا ومهندسة، منهم ( 85) خريجا من قسم الهندسة الميكانيكية ، و(45) الهندسة الكهربائية و ( 28) خريجا من الهندسة الكيميائية، جاء ذلك بالمسرح الملحق بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام، وبحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

مستقبل الأمة وقاطرة الابتكار والإبداع



في بداية الاحتفال حرص الوزير " محمد صلاح " على توجيه التحية لكافة الحضور وخاصة أولياء أمور الطلبة والطالبات، لما بذلوه من جهد وعطاء طوال السنوات الماضية حتى يصل أبنائهم لهذا اليوم الذي ينهون فيه فصلا هاما من حياتهم العلمية، ليبدأوا مرحلة جديدة تتطلب منهم الكثير من الجهد، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين هم مستقبل الأمة وقاطرة الابتكار والإبداع.

كما وجه الوزير " محمد صلاح " الشكر للدكتور وسام محمود عبد العزيز،عميد الأكاديمية، وكافة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالأكاديمية على ما يتم بذله من جهد لإعلاء شأن الأكاديمية، مشيدا بالتحاق أبناء الأكاديمية بكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية بعد تخرجهم، مؤكدا لجميع الطلاب أن أبواب الأكاديمية ستظل مفتوحة لاستقبالهم في أي وقت للتزود بالعلم والمعرفة لثقل مهاراتهم بما يخدم مسيرتهم العملية بالمستقبل.

و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن منظومة التعليم بالإنتاج الحربي تشمل كذلك مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط، ومن هنا أصبحت منظومة التعليم بالإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها تلبي احتياجات الصناعة المصرية، حيث تخرج مهندسين وفنيين، مدربين على أعلى مستوى داخل المصانع ومعامل وورش الإنتاج الحربي،المجهزة بأحدث الإمكانيات،إلى جانب توفير فرص للتدريب والبحث العلمي بقطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعَين للوزارة.

وخلال الاحتفال، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة تحرص على التطوير الدائم في مجال التعليم وتهتم بتعزيز ودعم مجال البحث العلمي، وذلك من خلال الأذرع التعليمية التي تمتلكها وتسعى دومًا نحو ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، مشيرا إلى أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري على أعلى مستوى من الكفاءة، مضيفا أن الأكاديمية تمتلك معامل تخصصية (كيميائية وهندسية وحاسب آلي) مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة.

مشروعات التخرج والبحوث لطلاب الأكاديمية المصرية

وخلال مراسم الاحتفال قام وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، كما تم تكريم أوائل الطلبة المتفوقين والمتميزين منهم فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وكذا أفضل مشروع تخرج لهذا العام، وعقب ذلك قام الوزير بتفقد مشروعات التخرج والبحوث لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصل إليه طلاب الأكاديمية من ابتكارات فى تنفيذ مشاريعهم البحثية وكيفية الاستفادة العملية من تلك المشاريع ودراسة مدى إمكانية تطبيقها داخل المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، تماشيًا مع رؤية الوزارة في دعم التعليم وربطه بالصناعة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

خطة تطوير المرافق وتعزيز الثقافة الرياضية

جدير بالذكر، أن الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات عدة مثل الهندسة (الميكانيكية، الكيميائية، الكهربائية)، وتعتمد نظام الساعات المعتمدة للدراسة، مما يمنح الطلاب مرونة في اختيار المواد التدريبية.

كما تتميز الأكاديمية بوجود هيئة تدريس ذات كفاءة عالية، ومعامل هندسية وكيميائية متطورة، وورش تدريبية متخصصة، إلى جانب تقديم برامج لتنمية المهارات والإبداع، فضلًا عن وجود مجمع ملاعب وصالات رياضية والتي أنشئت في ضوء خطة تطوير المرافق وتعزيز الثقافة الرياضية للطلاب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية، ونظرًا لتميز العملية التعليمية، فقد نجحت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في الحصول على شهادة الجودة وتم اعتماد برامجها الثلاث من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تصنيف الأكاديمية ضمن المعاهد المتميزة الفئة (أ).

