ريال مدريد يستقر على سعر صفقة كوناتي من ليفربول

حدد نادي ريال مدريد الإسباني ميزانيته لإتمام صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن فرص الريال في التعاقد مع كوناتي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، تتزايد بشكل كبير.

وأضافت: أن مساعي ليفربول لضم الثنائي مارك جيهي (كريستال بالاس) وجيوفاني ليوني (بارما) تمهد الطريق نحو رحيل كوناتي عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.

ريال مدريد يرصد 25 مليون يورو لشراء إبراهيما كوناتي

وتابعت الصحيفة الإسبانية: "لقد وافق إبراهيما كوناتي على الانضمام إلى ريال مدريد، سواء هذا الصيف أو الصيف المقبل، وأبدى رغبة قوية في الانتقال إلى النادي الملكي".

وختمت بأن إدارة ريال مدريد قررت أنها لن تدفع أكثر من 25 مليون يورو لضم إبراهيما كوناتي.

وينتهي تعاقد كوناتي (26 عاما) مع ليفربول في صيف العام المقبل 2026، علما بأنه انضم من لايبزيج الألماني في صيف 2021.

