حقيقة وجود أزمة بين المدير الفني للزمالك وأحمد حمدي

أحمد حمدي
أحمد حمدي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة وجود أزمة بين فيريرا المدير الفني وأحمد حمدي بسبب استبعاده من لقاء المقاولون الأخير.

وقال المصدر، إن المدير الفني للزمالك، فيريرا، عندما قرر استبعاد  أحمد حمدي من قائمة الفريق الأخيرة كان لأسباب فنية بحتة وأن اللاعب لا يعاني من أي إصابة، ولكن وجهة نظر المدير الفني جاءت في ظل وجود وفرة عددية كبيرة في مركزه اللاعب مستمر في التدريبات بشكل طبيعي وينتظر فرصته ولا توجد أزمة مع المدرب.

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

 وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

 وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة  السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

