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ساخرون

ساخرون، حكاوي زمان.. أنيس منصور يكتب: المرأة والأعمال أهم أسباب قصف العمر

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

 في كتابه معنى الكلام، كتب الكاتب الصحفي أنيس منصور مقالًا بعنوان إنها أطول عمرًا، يقول فيه:

كان المفروض أن يعيش آدم -عليه السلام- ألف سنة، ولكن عندما أطلعه الله على مستقبل أولاده، لاحظ آدم أن النبى داود سيموت شابًا، فطلب آدم من الله أن يأخذ من عمره ويعطى داود، ولذلك عاش آدم 950 سنة فقط.

ويقال إن نوحًا عاش 1450 سنة أو 1200 سنة، ونوح هو أول المعمرين فى تاريخ البشرية، ونحن لا نعرف لماذا عاش نوح طويلًا، ولا نعرف ماذا كان يأكل، كم ساعة يعملها فى اليوم، هل كان مرحًا، هل كان ينام كثيرًا، وكيف يعالج نفسه إذا مرض، كيف عاش مئات السنين بعد محنة الطوفان؟

الأطباء يحاولون أن يجدوا إجابة على هذه الأسئلة عندما يدرسون حياة المعمرين في العالم، فقد عثروا في روسيا على أناس تجاوزوا المئة بخمسين سنة.

من بين الأسباب أن هؤلاء يمشون كثيرًا، وأنهم يعملون كل يوم، وأنهم يصعدون الجبال وينزلون إلى الوديان، وأنهم ينامون في ساعة مبكرة، وأنهم لا يسرفون في أكل الحلو والملح والشطة، وأنهم يستمتعون بأعصاب هادئة رغم أنهم متزوجون ولهم أبناء وأحفاد، وليس من بينهم رجل واحد أعزب، وأن أكثرهم يأكل الزبادى في الليل، ويأكل عسل النحل في الصباح، والقليل منهم يدخن، والنادر يذوق الخمر، وليس من بينهم واحد يشتغل بالأعمال الفكرية، فالأعمال الفكرية هى التى تقصف العمر.

لكل ذلك، عاشت المرأة طويلًا، فهى أطول عمرًا من الرجل لأنها تعمل بيديها، وتضحك بوجهها، وتبكى بعينيها، وانفعالاتها لا تحرقها كما تحرق الرجل.

وهناك نظرية تقول إن الإنسان إذا استطاع أن يعيش حتى الخامسة والسبعين، ففى إمكانه أن يعيش حتى المئة، لأنه بعد الخامسة والسبعين تتوقف كل أعمال الهدم فى الجسم، لذلك يستطيع الإنسان أن يحمل عظامه ولحمه خمسة وعشرين عامًا أخرى.

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أما القاعدة الوحيدة التى اكتشف العلماء أن المعمرين يمشون عليها، فهى الاعتدال المنظم. أى أنهم يعملون ويستريحون ويأكلون وينفعلون باعتدال وبصورة منتظمة، وهذه القاعدة نفسها هى التى تجعل من المستحيل على أبناء العصر الحديث أن يعيشوا، لأنهم ضحايا حرب نفسية لا ينفع معها الزبادى والعسل والحبوب المنومة.

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