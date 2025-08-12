الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

ضبط شخصين لسرقتهما معدات وأجهزة كهربائية من داخل ورشة بالجمالية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة بعض المعدات والأجهزة الكهربائية من داخل إحدى الورش بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة الجمالية.

سرقة معدات وأجهزة كهربائية من داخل ورشة بالجمالية


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة بعض المعدات والأجهزة الكهربائية، من داخل إحدى الورش الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

