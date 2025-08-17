قائمة الغيابات في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

يواجه مانشستر يونايتد ضيفه آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ويبحث الفريقان عن ضربة بداية مميزة في ظل فوز معظم الكبار في الجولة الأولى مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.

قائمة غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد

وجاءت غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الليلة على النحو التالي:

لياندرو تروسارد آرسنال "إصابة"

جابريال خيسوس آرسنال"إصابة"



ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد"إصابة"

نصير مزراوي مانشستر يونايتد "إصابة"

أيدن هايفن مانشستر يونايتد "إصابة"

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بالثلاثي الجديد بريان مبيومو وبنيامين سيسكو وماتيوس كونيا، في حين سيظهر في تشكيل آرسنال الوافدان الجديدان مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، آيدن هيفين.

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، بريان مبيومو.

الهجوم: ماتيوس كونيا، بنيامين سيسكو.

التشكيل المتوقع لآرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.