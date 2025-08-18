روتانا تطرح أغنية "زمانك دلوقتي".. أولى أغاني ألبوم شذى (فيديو)

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، أغنية "زمانك دلوقتي" للنجمة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

أغنية شذى الجديدة

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتدور فكرة الكليب في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض، وهو يحاول الرجوع إليها.

