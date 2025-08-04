شذى تنضم لنجوم روتانا وتنتهي من تصوير كليب "زمانك دلوقتي"

أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى، عن انضمام النجمة شذى، لقائمة نجومها لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

اغنية شذي الجديدة

وفي لقاء جمع بين النجمة شذى وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة، تحدثا خلاله عن المشروعات الغنائية الجديدة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وبدأت "شذى" في تنفيذ باكورة مشاريعها مع روتانا لعام ٢٠٢٥ بتسجيل أغنية "زمانك دلوقتي"، كما انتهت منذ أيام قليلة من تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وتتعاون "شذى" في الأغنية مع الشاعر عليم الذي كتب كلماتها، والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيبة، وتدور فكرة الكليب في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض وهو نفسه يرجع لها.

وشهدت كواليس تصوير الكليب حالة من الجدية بين فريق العمل بقيادة المخرج محمد عبدالجواد الذي تنقل من لوكيشن لآخر طبقا لسيناريو وقصة الكليب، لتقديم عمل غنائي يليق بالجمهور.

وسادت حالة من التفاهم والبهجة والسعادة التي طغت على يوم التصوير بين شذي وفريق عمل كليبها الجديد ومخرجه.

وحرصت "شذى" خلال مراحل تصوير الكليب على مداعبة الفتيات الموديلز اللاتي يظهرن معها بالكليب.كما تفاعل فريق العمل خلف الكاميرا مع الأغنية خلال تصويرها بالرقص عليها كونها أغنية أفراح وتحمل في لونها حالة من السعادة.

وخلال تصوير الكليب، قام مدرب الرقص بتعليم شذى بعض الحركات الراقصة التي تتماشى مع الأغنية.

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