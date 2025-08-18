غرق قارب في نيجيريا يحمل 50 شخصا

أعلنت وكالة الطوارئ في نيجيريا أمس أن عناصر الإنقاذ يبحثون عن أكثر من 40 شخصا بعد حادث غرق قارب في ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 50 راكبا إلى السوق وانقلب بهم أمس.

وأضافت أنه "تم إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 40 راكبا في عداد المفقودين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحوادث غرق القوارب شائعة في الممرات المائية سيئة التنظيم في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، وخاصة خلال موسم الأمطار السنوي عندما تفيض الأنهار والبحيرات.



وفي آب/أغسطس 2024، قضى ما لا يقل عن 16 مزارعا في حادث مماثل عندما انقلب قارب خشبي كان يقلهم عبر النهر إلى حقول أرز في الولاية.

وفي 29 تموز/يوليو، غرقت ست فتيات بعد غرق قارب كان يقلهن إلى منازلهن من العمل الزراعي في منتصف النهر في ولاية جيجاوا في شمال غرب البلاد.

كما قضى ما لا يقل عن 13 شخصا في حادث قارب آخر في ولاية النيجر بوسط البلاد قبل ذلك بيومين.

