الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غرق قارب في نيجيريا يحمل 50 شخصا

غرق قارب في نيجيريا،
غرق قارب في نيجيريا، فيتو

أعلنت وكالة الطوارئ في نيجيريا أمس أن عناصر الإنقاذ يبحثون عن أكثر من 40 شخصا بعد حادث غرق قارب في ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 50 راكبا إلى السوق وانقلب بهم أمس.

وأضافت أنه "تم إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 40 راكبا في عداد المفقودين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحوادث غرق القوارب شائعة في الممرات المائية سيئة التنظيم في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، وخاصة خلال موسم الأمطار السنوي عندما تفيض الأنهار والبحيرات.


وفي آب/أغسطس 2024، قضى ما لا يقل عن 16 مزارعا في حادث مماثل عندما انقلب قارب خشبي كان يقلهم عبر النهر إلى حقول أرز في الولاية.

وفي 29 تموز/يوليو، غرقت ست فتيات بعد غرق قارب كان يقلهن إلى منازلهن من العمل الزراعي في منتصف النهر في ولاية جيجاوا في شمال غرب البلاد.

كما قضى ما لا يقل عن 13 شخصا في حادث قارب آخر في ولاية النيجر بوسط البلاد قبل ذلك بيومين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيجيريا حادث غرق قارب ولاية سوكوتو الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة اليمن إلى 54 قتيلا

الخارجية تتابع حادث غرق قارب يقل عددًا من المصريين قبالة طبرق الليبية

حادث جلل، مصرع وفقدان 68 مصريا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل طبرق الليبية

إنقاذ صياد والبحث عن آخر في حادث غرق قارب بأسوان

الأكثر قراءة

5 مشاهد تكشف تفاصيل مطاردة المتهمين لـ فتيات طريق الواحات

باحثة: التراث التلمودي يبشّر بـ"المسيح المحارب" ونهاية إسرائيل قبل بلوغ عقدها الثامن

أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم

خدمات

المزيد

تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads