إنقاذ صياد والبحث عن آخر في حادث غرق قارب بأسوان

تعرض صياد للغرق أثناء الصيد فى مياه نهر النيل بمحافظة أسوان، بينما نجا شخص آخر كان معه على نفس القارب، ويواصل رجال الإنقاذ والمسطحات المائية، محاولات البحث عن صياد.

غرق قارب صيد

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، يفيد بتعرض قارب صيد للغرق فى مياه النيل أمام قرية الرمادى التابعة لمركز إدفو.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لمتابعة الواقعة، وتبين نجاة صياد من الغرق وجاري البحث عن آخر، وكانا على متن القارب للصيد وتعرضا لأمواج باخرة نيلية كانت تعبر بجوارهما مما أدى إلى انقلاب القارب وتعرض الصيادان للغرق.

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