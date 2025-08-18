الإسكان تستعد لطرح مناقصات تنفيذ شقق "ظلال"

كشف المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق عن اعتماد المخطط العام لتنفيذ 60 عمارة بمشروع ظلال للإسكان الفاخر.

وأكد اعتماد المخطط العام لتنفيذ 60 عمارة مشروع ظلال بمنطقة جنيفة، وسيتم البدء في إجراءات الطرح والترسية لشركات المقاولات لبدء أعمال التنفيذ.

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق على بدء تنفيذ مشروع شقق ظلال للإسكان الفاخر.

وشددت الوزارة على أنه جارٍ البدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة.

ويتكون المشروع أيضًا من نموذجي عمارات (A و(B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع " 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "بواقع 24 وحدة" بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة "(130) م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120) م2".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.