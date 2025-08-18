الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تستعد لطرح مناقصات تنفيذ شقق "ظلال"

شقق ظلال
شقق ظلال

 كشف المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق عن اعتماد المخطط العام لتنفيذ 60 عمارة بمشروع ظلال للإسكان الفاخر. 

وأكد اعتماد المخطط العام لتنفيذ 60 عمارة مشروع ظلال بمنطقة جنيفة، وسيتم البدء في إجراءات الطرح والترسية لشركات المقاولات لبدء أعمال التنفيذ.

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق على بدء تنفيذ مشروع شقق ظلال للإسكان الفاخر. 

وشددت الوزارة على أنه جارٍ البدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة. 

ويتكون المشروع أيضًا من نموذجي عمارات (A و(B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse)  بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع " 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة  2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "بواقع 24 وحدة" بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse)  بدور الرووف بمساحة "(130) م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120) م2".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكان الاسكان والمرافق جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق شركات المقاولات مدينة الشروق وزارة الاسكان
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads