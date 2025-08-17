الإثنين 18 أغسطس 2025
الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

تقدم فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد اللاعب ألفاريز في الدقيقة 37.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: روجيري، لي نورماند، جوني، هانكو.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كول بالمر جالاجير، تياغو ألمادا، أليكس.

خط الهجوم: جوليانو، ألفاريز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول 

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الليجا بمواجهة قوية أمام إسبانيول، والتي انطلقت تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني. 

الدوري الإسباني إسبانيول أتلتيكو مدريد

