الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد اللاعب ألفاريز في الدقيقة 37.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: روجيري، لي نورماند، جوني، هانكو.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كول بالمر جالاجير، تياغو ألمادا، أليكس.

خط الهجوم: جوليانو، ألفاريز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الليجا بمواجهة قوية أمام إسبانيول، والتي انطلقت تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.