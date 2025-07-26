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رياضة

يزامل ميسي، أتليتكو مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى إنتر ميامي

رودريجو دي باول،
رودريجو دي باول، فيتو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي باول للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.


وذكره أتلتيكو مدريد في بيانه الرسمي: أنهى اللاعب الأرجنتيني الدولي مسيرته بعد أربعة مواسم قضاها في نادينا.

وأضاف: ودع رودريجو دي باول أتلتيكو مدريد، وسيواصل مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي، وبهذا، يواجه لاعب الوسط الأرجنتيني تحديًا جديدًا في مسيرته الرياضية، ويختتم فترة أربعة مواسم قضاها مع الروخي بلانكوس.

وأشار النادي في بيانه: وخلال تلك المواسم الأربعة، شارك اللاعب الأرجنتيني الدولي - الذي انضم إلى نادينا في صيف 2021 - في 187 مباراة مع أتلتيكو مدريد، مسجلًا 14 هدفًا ومقدمًا 26 تمريرة حاسمة.

وأتم أتلتيكو مدريد بيانه الرسمي: من نادينا، نتمنى لرودريجو دي باول كل التوفيق في مسيرته الشخصية والمهنية المستقبلية.

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