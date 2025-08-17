الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومية لسكك حديد مصر: تسيير القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانين , فيتو
السودانين , فيتو
ads

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل القطار الخامس المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وتوفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للأشقاء السودانيين العائدين طوعية إلى دولة السودان الشقيق، انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

حيث انطلقت،  اليوم الأحد،  رحلة القطار رقم ١٩٤٠ من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني لضمان راحة المسافرين وسلامتهم، وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار وتزويده بعربة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية.

وقد أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم الجيد والتيسيرات المقدمة لتسهيل رحلتهم منذ استقبالهم داخل المحطة وعلى متن القطار، مؤكدين أن ما لمسوه من روح الأخوة والمساندة من أشقائهم المصريين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لها سيظل محفورًا في وجدانهم.

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة التسهيلات لتيسير العودة الطوعية، ونتيجة الإقبال المتزايد على المشاركة في مبادرة العودة الطوعية، تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الجهات السودانية لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستجابة لمتطلبات الأشقاء الراغبين في العودة عبر مبادرة العودة الطوعية التي تشكل نموذجًا للتضامن والتعاون الإنساني على الصعيدين الرسمي والشعبي وتعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين البلدين الشقيقين.

هذا ومن المنتظر أن تصل رحلة القطار بحلول الساعة ٢٣:١٠ من مساء اليوم إلى محطة السد العالي بأسوان، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب برقم ١٩٤٥ (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء غد الاثنين ١٨ أغسطس ويصل إلى القاهرة الساعة ٩:٢٥ من صباح اليوم التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسر السودانية السودانيين العائدين السودانيين السودان الشعبين المصري والسوداني

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads