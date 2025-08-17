القومية لسكك حديد مصر: تسيير القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل القطار الخامس المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وتوفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للأشقاء السودانيين العائدين طوعية إلى دولة السودان الشقيق، انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

حيث انطلقت، اليوم الأحد، رحلة القطار رقم ١٩٤٠ من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني لضمان راحة المسافرين وسلامتهم، وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار وتزويده بعربة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية.

وقد أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم الجيد والتيسيرات المقدمة لتسهيل رحلتهم منذ استقبالهم داخل المحطة وعلى متن القطار، مؤكدين أن ما لمسوه من روح الأخوة والمساندة من أشقائهم المصريين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لها سيظل محفورًا في وجدانهم.

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة التسهيلات لتيسير العودة الطوعية، ونتيجة الإقبال المتزايد على المشاركة في مبادرة العودة الطوعية، تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الجهات السودانية لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستجابة لمتطلبات الأشقاء الراغبين في العودة عبر مبادرة العودة الطوعية التي تشكل نموذجًا للتضامن والتعاون الإنساني على الصعيدين الرسمي والشعبي وتعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين البلدين الشقيقين.

هذا ومن المنتظر أن تصل رحلة القطار بحلول الساعة ٢٣:١٠ من مساء اليوم إلى محطة السد العالي بأسوان، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب برقم ١٩٤٥ (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء غد الاثنين ١٨ أغسطس ويصل إلى القاهرة الساعة ٩:٢٥ من صباح اليوم التالي.

