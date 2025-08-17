تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في حادث مقتل دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة، عن تعرضها لـ 3 طلقات نارية على يد زوجها، حيث فقدت صغيريها خلال محاولة الجاني التعرض لهما بالسلاح، ثم أطلق النار على نفسه، وتم نقله للمستشفى.

ولا تزال النيابة تحقق لمعرفة ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وعرضه جثة القتيلة على الطب الشرعي لبيان تفاصيل الوفاة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن زوجها هو المتهم بقتلها.

ونعي نادي سموحة لاعبة الجودو بالنادي، بعد وفاته لافتا إلى أنها توفيت بسبب حادث أليم، ولم يعلن عن تفاصيله.

