مصطفى محمد يبحث عن الفوز الأول مع نانت ضد باريس سان جيرمان

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يقود مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، فريقه في مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، عندما يلتقي الفريقان ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للمسابقة.

ويسعى مصطفى محمد لتحقيق فوزه الأول على باريس سان جيرمان، حيث سبق وأن خاض مصطفى محمد في مسيرته مع نانت 6 مباريات رسمية ضد باريس سان جيرمان، بينها 5 مباريات في الدروي الفرنسي ومواجهة وحيدة في نهائي كأس السوبر الفرنسي، ولم يسبق لنانت أن هزم باريس سان جيرمان في مباراة شارك خلالها مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت في 3 من أصل 6 مباريات ضد باريس سان جيرمان، بينما حل في الثلاث الأخرى من مقاعد البدلاء، بمجموع 291 دقيقة، حيث سجل هدفا وحيدا أمام باريس سان جيرمان، في ملعب حديقة الأمراء، خلال لقاء أقيم في الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024، من ضربة رأسية.

موعد مباراة نانت مع باريس سان جيرمان 

وتنطلق صافرة مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب لا بوجوار.

التشكيل المتوقع لفريق نانت

حراسة المرمى:أنتوني لوبيز

خط الدفاع: تايليل تاتي، وتشيدوزي أوازيم، وكلفن أميان، ونيكولا كوزا

خط الوسط: كوون هيوك كيو، ويوهان ليبينانت، ولويس ليرو

خط الدفاع: ياسين بن حطب، وباحريبا جيراسي، ومصطفى محمد.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

