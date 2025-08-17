كنت بتفادي الإصلاحات، ننشر أقوال طالب الطب المتهم الرابع بمطاردة فتيات الواحات (مستند)

كشف المتهم الرابع في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات، “مازن. ن” طالب بكلية الطب، تفاصيل مثيرة عن الحادث، وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة، وحددت جلسة غدا لنظر أولى جلسات المحاكمة.

أقوال طالب كلية الطب في حادث طريق الواحات



قال مازن المتهم الرابع: “إللي حصل إني كنت مع واحد صاحبي روحنا نشرب حاجة في كافية بس أول ما وصلنا القعدة كانت زحمة، ولقيت شباب عايزه تطلع بعربيتها من «البارك» بتاع الكافية، وبيشاورولي أحرك عربيتي، علشان قافل عليهم، فقلت لصاحبي بقولك إيه تعالى نمشي الدنيا هنا مش حلوة أصلا، وفعلا مكملناش دقيقتين بالضبط قاعدين هناك واتحركت وحركت عربيتي وكذا واحد من الشباب مشيوا، وأنا مشيت وكنت مروح رايح بيتي في حدائق أكتوبر وكنت في العربية وماشي على الشمال على بيتي، وأنا في طريق الواحات العربية بتاعة البنات دي كانوا ماشيين بيها”.

وأضاف: “أنا كنت ماشي أقصى الشمال وهما في الحارة في النص وكنت بحاول أدخل يمين علشان الطريق كان فيه إصلاحات وكده بس هما تقريبا مكانوش مركزين معايا، ومعرفتش أدخل عليهم وكانوا زي قافلين عليا فروحت مهدي خالص وعديت من ورا العربية بتاعتهم ومسكت أقصى اليمين ومشيت بسرعة وعديتهم وروحت على البيت”.

اعترافات المتهم الثالث في الحادث

وكان قد كشف المتهم الثالث، «مهند. ج»، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات، تفاصيل مثيرة عن الحادث.

وقال المتهم: انا طالب هندسة، وكنت رايح الجامعة بتاعتي عادي، بس كلمت صحابي لقيتهم برة قولت أروح أقعد معاهم لحد ميعاد الجامعة، وقابلت واحد صاحبي اسمه (أحمد شعبان) وطلعنا قعدنا في كافية، وكان صاحبي عايز يدخل الحمام، وكانت الساعة 5:50 صباحا وفضلنا قاعدين لحد 6:10 صباحًا وبعدين وإحنا بنركب العربية شوفت 3 بنات لابسين لبس مش كويس، وبيركبوا عربيتهم عادي، وإحنا طالعين بقولهم (إيه جايين في سباق نشد سوا بالعربيات؟!).

واضاف: "وهُمّه في العربية راحوا ضحكوا بس محدش اتسابق ولا حاجة، وخلاص كملت طريقي وأنا راجع وحتى أنا كنت وراهم ومرة واحدة شوفت العربية بتاعة البنات دي خبطت في عربية نقل، كانت راكنة على الشمال فركنت عربيتي ونزلت بسرعة اتطمئن عليهم وساعدتهم وخرجت واحدة منهم من العربية، واطمنت عليهم، وبعدين روحت على البيت وبعدين الجامعة بتاعتي، وبعدها وأنا قاعد في البيت لقيت شرطة جاية وخدتني وخدت مفاتيح العربية وجابوني على القسم وعلى هنا النيابة النهارده، وهو ده كل اللي حصل".

اعترافات أحد المتهمين في حادث الواحات

وخلال التحقيقات كشف المتهمون تفاصيل مثيرة حول الحادث، حيث قال المتهم الأول: أنا كنت نازل مع مازن وكنا متفقين نروح يوم الأربع مشوار، وروحنا الصبح على بنزينة شيل أوت اللى في طريق المحور وقولنا نقعد شوية نشرب قهوة، وبعدها تتحرك ولما دخلنا البنزينة الدنيا كانت زحمة أوي، مكنش فيه مكان تركن فيه، فراح مازن قافل بعربيته على عربية من العربيات إلى هناك، وقال للناس هناك إن لو حد حب يطلع العربية بتاعته هو قاعد جوا، وبعدين قعدنا ومعداش غير دقایق في حد جه من الشباب الى كانت واقفة، وقال إن هو عايز يطلع من الركنة، مازن قال خلاص إحنا نتحرك للبيت وأجیب فلوسي وبعدين نروح المشوار عشان ندفع الفلوس فطلعنا ركبنا العربية وطلعنا على بيت مازن.

وأضاف المتهم الأول في حادث طريق الواحات أمام جهات التحقيق: إحنا في طريق الواحات كان في عربية بي إم، وعربیة جیلي، وعربیة أفيو ماشيين جنبنا، وكانت كل شوية العربية الأفيو عمالة ترمي علينا، وحبينا نطلع منها كان فيه عربية نقل واقفة، ومازن صاحبي عدى منها وسمعنا بعدها صوت عربية بتخبط في العربية النقل، وبعدها مشينا روحنا على البيت وقعدنا شوية، وعلى الساعة 11 بليل فيه واحد کلم قريب مازن وقالوا إن هو معاون مباحث قسم ثالث، وإن هو عايز مازن فأنا روحت معاه عادي، وبعدها طلب العربية بتاعت مازن، فرحنا جبناها وروحنا على القسم، وهناك لاقيتهم بيسألوا مازن وبيقولوا مين كان معاك.. قالهم عبد الرحمن، راحوا خادوني، وخلوني في القسم وجيت انهاردة.

أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات

تنظر محكمة أكتوبر غدا الإثنين 18 أغسطس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمد مضايقتهن.

حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهن للضحايا وتعمد مضايقتهن.

التحريات تكشف تفاصيل مطاردة فتيات

التحريات الأولية كشفت أن الفتيات كن يتواجدن في أحد المقاهي بالحي الأول بـ6 أكتوبر، ولاحظن مضايقات من ثلاثة شبان، فقررن المغادرة.

إلا أن الشبان لاحقوهن على الطريق، وبدأوا في التضييق عليهن، مع تهديدات صريحة من أحدهم: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك".

ورغم محاولة السائقة، رنا إبراهيم، الإفلات منهم، إلا أنهم ضيقوا الخناق عليها حتى اصطدمت بسيارة النقل على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها التي كانت تجلس بجوارها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

جرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا ولن يتنازلن عن حقهن، مؤكدة أنهن كن على بعد لحظات من الموت.

النيابة العامة تباشر التحقيق

باشرت النيابة العامة في أكتوبر التحقيق، واستعلمت عن الحالة الصحية للفتيات تمهيدًا لسماع أقوالهن، وأمرت بسرعة تحديد وضبط المتهمين وعرضهم على المجني عليهن، إلى جانب جمع وتفريغ كاميرات المراقبة على طريق الواحات لمواجهة المتهمين بالأدلة المصورة.

