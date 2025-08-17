زعيم المعارضة في إسرائيل: انطلاق الإضراب العام اليوم احتجاجا على أزمة المختطفين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، أن الإضراب العام اليوم انطلق احتجاجا على أزمة المختطفين، مشددا على أن عودة الرهائن الإسرائيليين تمثل أولوية وطنية.

زعيم المعارضة: الإضراب العام انطلق احتجاجا على أزمة المختطفين

وأضاف لابيد من ساحة المختطفين في تل أبيب: "نقود الدولة اليوم للإضراب، والمطلوب إعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

وتابع: "لن يوقفنا أحد، وسنواصل النضال حتى يعود كل المختطفين إلى عائلاتهم، وتتحقق صفقة تبادل، وتتوقف الحرب".

ومن جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإضراب الذي شهدته إسرائيل اليوم واصفا إياه بأنه جزء من سلسلة من الإضرابات التي تشجع على رفض الخدمة العسكرية منذ قبل 7 أكتوبر.

