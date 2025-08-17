الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زعيم المعارضة في إسرائيل: انطلاق الإضراب العام اليوم احتجاجا على أزمة المختطفين

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

قال  زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،  اليوم الأحد،  أن الإضراب العام اليوم انطلق احتجاجا على أزمة المختطفين، مشددا على أن عودة الرهائن الإسرائيليين تمثل أولوية وطنية.

 

زعيم المعارضة: الإضراب العام انطلق احتجاجا على أزمة المختطفين

وأضاف  لابيد من ساحة المختطفين في تل أبيب: "نقود الدولة اليوم للإضراب، والمطلوب إعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

txt

‏بن غفير: الإضراب يبعد إسرائيل عن هدف إعادة الرهائن ويخدم حماس

وتابع: "لن يوقفنا أحد، وسنواصل النضال حتى يعود كل المختطفين إلى عائلاتهم، وتتحقق صفقة تبادل، وتتوقف الحرب".

ومن جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإضراب الذي شهدته إسرائيل اليوم واصفا إياه بأنه جزء من سلسلة من الإضرابات التي تشجع على رفض الخدمة العسكرية منذ قبل 7 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية تل أبيب إسرائيل إيتمار بن غفير

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

كلاب الشوارع!

تفاصيل وفاة المطرب الشاب نور محفوظ

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads