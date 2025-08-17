الأحد 17 أغسطس 2025
نوتنجهام فورست يقسو على برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام
نوتنجهام

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزا كبيرا على نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب “سيتي جراوند”، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف نوتنجهام فورست كل من: كريس وود فى الدقيقة 5 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب دان ندوي فى الدقيقة الـ 42.

وسجل هدف برينتفورد الوحيد اللاعب تياجو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء. 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام برينتفورد

حراسة المرمى: سيلس
خط الدفاع: أينا - ميلنكوفيتش - موريلو - ويليامز
خط الوسط: سنجرة - جيبس وايت - أندرسن 
خط الهجوم: ندوي - وود - أودوي

تشكيل برينتفورد أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: كيلهير 
خط الدفاع: كايود - كولينز- دن بيرج - هنري
خط الوسط: ينسين - يارموليوك - ميلامبو
خط الهجوم: بوتير - تياجو - كارفالو

