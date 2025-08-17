الأحد 17 أغسطس 2025
تحرير 306 مخالفات تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

كثفت مديرية التموين، بمحافظة قنا، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 17 أغسطس 2025 لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 306 مخالفة تموينية متنوعة شملت:197 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 23 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 70 محضرًا لمخالفات المخابز البلدية والسياحية، 3 محاضر ضد مشروعات “جمعيتي” المغلقة،4 محاضر ضد بقالين تموينيين مغلقين، 6 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية،محضر واحد لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر المقرر،محضران لإقامة أوكازيون بدون تصريح.

وأكد حسن القط وكيل الوزارة، أن المديرية ماضية في جهودها المكثفة على مدار الساعة للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تمس حياة وصحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار، بما يحقق العدالة للمستهلك ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا من الاستغلال.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا.

