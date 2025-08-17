الأعلى للجامعات يعلن موعد اختبار المواد التكميلية للثانوية السعودية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد اختبار مادة الأحياء للطلاب المصريين والوافدين الدارسين بالكليات العملية المقيدين بالجامعات الحكومية المصرية والذين تنقصهم مادة الأحياء التكميلية في الشهادة الثانوية السعودية للحاصلين عليها وغيرها من الشهادات على أن يكون التقدم للاختبار في الفترة من 17/8/2025 وحتى 28/8/2025 من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات هنا.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات ان يكون موعد الاختبار يوم الأحد الموافق 1/ 9/ 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية العلوم بالجامعة المقيد بها الطالب.

قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية 2025

هناك مجموعة من الضوابط والقواعد الهامة التي يجب اتباعها عند قبول طلاب الثانوية السعودية، وهي كالتالي:

الموافقة على احتساب المجموع الاعتبارى للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية، وبما أن تكون نسبة امتحان المدرسة: 70% ونسبة امتحان القدرات: 30%.

للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية يتقدموا بأوراقهم لمكتب التنسيق بعد إجراء اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز.

وتقوم اللجنة الفنية المشكلة بالمكتب بمعادلة الدرجات في ضوء النسب المحددة على ألا تزيد مدة الشهادة عن عام دراسي واحد على حصولهم على الشهادة الثانوية مع الاحتفاظ بموافقة المكتب للتنسيق، ويحدد أقصى عامل زمني عام حصولهم على الشهادة الثانوية، مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل.

أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القبول، خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية، وتقدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم عليها، وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية، فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها.

