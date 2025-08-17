الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

كريم فؤاد يواصل دعم الجبهة اليسرى للأهلي أمام غزل المحلة بالدوري

كريم فؤاد
كريم فؤاد

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي مواصلة الدفع بـ كريم فؤاد لاعب الفريق في مركز الظهير الأيسر، خلال مواجهة غزل المحلة المقرر لها في بطولة الدوري الممتاز.

وعلي صعيد آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن كريم فؤاد لاعب الفريق يرحب بتجديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مضيفا أن تجديد تعاقد اللاعب وإعلان الأمر مسألة وقت.  

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على راحة سلبية من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمباراة غزل المحلة القادمة في الدوري.  

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

