مصدر بالأهلي يكشف عن موقف بن رمضان من مباراة غزل المحلة

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة المقبلة بعد شكواه من كدمة في الركبة في مباراة فاركو الأخيرة، مؤكدا أن اللاعب سيكون لائق طبيا للمشاركة في المباراة.

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد على راحة سلبية من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمباراة غزل المحلة القادمة في الدوري.

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

