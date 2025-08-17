أوامر ملكية بإعفاء مسئولين سعوديين من مناصبهم

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الأحد، بصدور أوامر ملكية في السعودية نصت على ما يلي: يُعفى طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي، مساعد وزير الدفاع، من منصبه.

أوامر ملكية سعودية جديدة

وجاء في الأوامر الملكية، يعفى محمد بن حمد الماضي، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، ويُعفى غسان بن عبدالرحمن الشبل، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

