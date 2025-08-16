السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها الحوار الدبلوماسي لحل النزاعات الدولية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين، وفقًا لبيان الخارجية السعودية.



ورحبت الخارجية السعودية بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلًا لحل الخلافات والنزاعات الدولية.

وقبل وقت سابق كشف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، عن إنهاء بلاده كافة الترتيبات لعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال عقب قمة ألاسكا التي شهدت لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم إعداد كافة الوثائق لاستعادة الرحلات الجوية، لافتًا إلى أن الأمر قيد المناقشة.

وأضاف دارشييف أن محادثات الرئيس الروسي بوتين مع ترامب في ألاسكا كانت "عملية وتهدف لتحقيق نتائج"، حسب تعبيره.



