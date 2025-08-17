الفنان محمد مهران ينضم لأبطال مسلسل "بنج كلي"

يستعد الفنان محمد مهران، لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم "بنج كلي"، والمقرر بدء تصويره الأيام المقبلة لعرضه خارج الموسم، وهو من بطولة محمد دياب وسلمى أبو ضيف.

وسوف يجسد محمد مهران دور طبيب جراح يعمل في إحدى المستشفيات.

ومسلسل بنج كلي، من بطولة محمد دياب وسلمى أبو ضيف، محمد مهران، وعلا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان.

يذكر أن مهران سوف يشارك في فيلم "الحارس" بطولة الفنان هاني سلامة.

ويشاركه في الفيلم هاني سلامة، مرام علي، وليد صلاح، محمود عمرو ياسين، أحمد الرافعي وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث فيلم "الحارس" في إطار من الغموض والإثارة، حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب، كما يلعب محمد مهران شخصية إعلامي ضمن أحداث العمل.

وكان آخر أعمال محمد مهران مشاركته في مسلسل "المداح" الجزء الخامس، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2025، وهو بطولة الفنان حماده هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، جوري بكر، دارين حداد، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

