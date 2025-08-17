تعليم القاهرة: لم نتلق أي شكاوى حتى الآن من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابعت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل أول الوزارة - مدير المديرية رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة( دور ثان )، للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

مدير تعليم العاصمة تتابع غرفة عمليات اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة( دور ثان )

حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم (امتحان مادة اللغة الثانية - التربية الوطنية)

وأكدت "مدير المديرية" على توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأبنائها الطلاب.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة، أن الامتحانات تسير بشكل جيد، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى حتى الآن.

كما يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل الدائم لحظة بلحظة.

