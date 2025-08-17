الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

تعليم القاهرة: لم نتلق أي شكاوى حتى الآن من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
تابعت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل أول الوزارة - مدير المديرية رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة( دور ثان )، للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

مدير تعليم العاصمة تتابع غرفة عمليات اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة( دور ثان ) 

حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم (امتحان مادة اللغة الثانية - التربية الوطنية)

وأكدت "مدير المديرية" على توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأبنائها الطلاب.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة، أن الامتحانات  تسير بشكل جيد، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى حتى الآن.

تعليم القاهرة: 48332 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 154 لجنة بالشهادة الإعدادية

رئيس تعليم القاهرة تتفقد سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كما يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل الدائم لحظة بلحظة.

