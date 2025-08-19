الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير
سعر القصدير

بلغ سعر القصدير اليوم الثلاثاء  33,559 دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية.

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يعتبر القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

 

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

 وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم اسعار القصدير القصدير

الأكثر قراءة

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير على طريق الواحات

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads