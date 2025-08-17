وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ثاني حفلات ليالي بشبابها الصيفية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد وبحضور اللواء ا.ح محب حبشي والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ثاني الحفلات الصيفية التي يقوم بتنظيمها اتحاد "بشبابها" وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمدن الشبابية وإدارة البرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة والتي اشتملت على العديد من الفقرات الموسيقية والفنية المتنوعة والتي شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من قبل الشباب الحاضرين للاحتفالية من مختلف محافظات الجمهورية والتي شهدت حضورا شبابيا كبيرا.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أننا بالوزارة دائمًا ما نؤمن بأن الترفيه حق لكل شاب مصري بلا استثناء كما تعد الاحتفالات الصيفية التي يقوم بتنظيمها اتحاد بشبابها تحت مظلة الوزارة فرصة مميزة للشباب للمشاركة والتفاعل في أجواء تجمع بين الفن والأنشطة الهادفة.

و خلال كلمته رحب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكِّدًا سعادته بالمشاركة في هذه الأمسية الفنية المبهجة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة بورسعيد، تحت شعار "ليالي بشبابها - اتحاد بشبابها "، لنحتفي جميعًا بروح الإبداع والطاقة والحيوية التي يحملها شباب مصر.

وتوجه محافظ بورسعيد بتحية تقدير وإعزاز لمعالي وزير الشباب والرياضة، ولجميع العاملين بالوزارة، على جهودهم الكبيرة ودعمهم المتواصل لشباب مصر في كل المحافظات، من خلال المبادرات والبرامج التي تفتح أمامهم آفاق الإبداع والعمل، وتمنحهم الفرص الحقيقية لصقل مواهبهم وبناء قدراتهم.

