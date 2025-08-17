الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا بالتسمم في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا بحالة تسمم بمدينة 6 أكتوبر، عقب تناولهم وجبة طعام يشتبه كونها فاسدة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بأخذ عينة من الطعام وعرضها علي الطب الشرعي لإعداد تقرير عنها.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل 4 أشخاص إلى مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، مصابين بحالة تسمم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المصابين من اسرة واحدة، شعروا بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة طعام، يشتبه أنها فاسدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

