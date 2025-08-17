الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا بالتسمم في أكتوبر

إسعاف
إسعاف

أمرت نيابة أكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا بحالة تسمم بمدينة 6 أكتوبر، عقب تناولهم وجبة طعام يشتبه كونها فاسدة. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بأخذ عينة من الطعام وعرضها علي الطب الشرعي لإعداد تقرير عنها. 

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل 4 أشخاص إلى مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، مصابين بحالة تسمم. 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المصابين من اسرة واحدة، شعروا بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة طعام، يشتبه أنها فاسدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة مستشفى بمدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لعب“الباتيناج” بأكتوبر

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سوداني قبل العودة لبلاده: مصر وناسها طيبين ويارب ييجوا السودان عشان نرد الجميل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads