بالتزامن مع عرض الملك لير، وزارة الثقافة تعلن نجاح خدمة الحجز الإلكتروني

أعلنت وزارة الثقافة عن نجاح تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بالمسرح القومي، وذلك بالتزامن مع انطلاق العرض المسرحي الكبير “الملك لير” من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، حيث يشهد الأسبوع الأول من العرض إقبالًا جماهيريًا لافتًا، أدى إلى حجز جميع التذاكر بالكامل من خلال التطبيق الرسمي.

تعميم خدمة الحجز الإلكتروني على مسارح البيت الفني

ويجري حاليًا تعميم الخدمة تدريجيًا على باقي مسارح البيت الفني للمسرح، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الثقافية والفنية للجمهور.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتحديث آليات التواصل مع الجمهور، وتسهيل حصوله على الخدمات الثقافية، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ويرتقي بجودة تجربة المشاهدة المسرحية، ويُسهم في دعم حضور المسرح في حياة المواطن.

التحول الرقمى وخدمات وزارة الثقافة

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة:"إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني خطوة مهمة نحو ترسيخ رؤية وزارة الثقافة في التحول الرقمي، وتوسيع آفاق الوصول إلى الفن والثقافة، بما يضمن تيسير الخدمات للجمهور، ويُعيد المسرح إلى قلب الحياة اليومية للمواطن المصري بأدوات عصرية تواكب روح العصر.”

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أن الخدمة الجديدة تُتيح للجمهور إمكانية حجز تذاكر عروض البيت الفني للمسرح بسهولة ويسر من خلال تطبيق “البيت الفني للمسرح”، المتاح عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmasrah.app

وأشار إلى أن أسعار التذاكر في المسرح القومي، والتي تتراوح ما بين60 إلى 110 جنيهات، تم تحديدها بما يُناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ويُراعي البُعد الثقافي، بما يُسهم في توسيع قاعدة الجمهور، وضمان استمرارية الحضور الجماهيري للعروض المسرحية.

من جهته، أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، أن خدمة الحجز الإلكتروني ستُطبّق تدريجيًا في عدد من المسارح التابعة، من بينها: مسرح الغد، مسرح ميامي، مسرح السلام، مسرح الطليعة، مسرح العرائس، والمسرح القومي للطفل، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتحسين تجربة الجمهور.

عرض مسرحية الملك لير

يُذكر أن عرض الملك لير من إنتاج المسرح القومي، بإدارة الدكتور أيمن الشيوي،بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم المسرح المصري، من بينهم:

طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن.

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