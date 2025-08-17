الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم محمد ممدوح

محمد ممدوح، فيتو
محمد ممدوح، فيتو

يسعد مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم محمد ممدوح في حفل افتتاح الدورة الثالثة في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل.
يأتي تكريم محمد ممدوح تقديرا لمشوار نجم شاب حافل بالأعمال السينمائية الناجحة وتكريما لجيل من المواهب التمثيلية الشابة المميزة.

 

النجم محمد ممدوح 

أعرب "ممدوح" عن تقديره للمهرجان لاختياره للتكريم مشيرا إلى أن التكريم يضع الفنان في مسئولية كبيرة تجاه خطواته المقبلة وأنه يجب ألا يقل في أعماله عن المستوي الذي استحق عنه هذا التكريم، معلنا عن إهداء التكريم لأبناء جيله الذي يفخر بالانتماء إليه خاصة وأنه يضم الكثير من المواهب التي حققت نجاحا وانتشارا فنيا كبيرا.

من جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن إدارة المهرجان حريصة على اختيار أصحاب التجارب الفنية المميزة للتكريم وإلقاء الضوء على أعمالهم الفنية خاصة السينمائية منها، مشددا على أن محمد ممدوح صاحب تجربة ملهمة وحافلة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والأكشن والميلودراما التي حققت نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا، لافتا إلى أن "ممدوح" ينتمي لنوعية الممثلين الذين يبحثون عن الدور وواقعيته وتأثيره لدي الجمهور، لذلك فهو يتصدر الأفيش في أعمال مثل أبو صدام الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويشارك في أعمال جماعية تارة أخري حبا في شخصية جذبته لتقديمها مثل روكي الغلابة وعيار ناري وتراب الماس والأصليين والفيل الأزرق والخلية والسادة الأفاضل الذي إنتهي من تصويره مؤخرا.

وذكر أنه من المقرر أن تقام ندوة تكريمية يتحدث فيها محمد ممدوح للنقاد والصحفيين ووسائل الإعلام عن مشواره الحافل الذي يضم ما يزيد عن الـ 30 فيلما.

وفي  السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن تكريم محمد ممدوح يعكس إيمان المهرجان بدور الشباب في إثراء السينما المصرية وصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على حمل رسالة الفن وإيصالها بصدق وواقعية. وأضاف أن المهرجان يضع في أولوياته دعم هذه الطاقات وتقديرها، معتبرا أن تكريم "ممدوح" هو في الحقيقة تكريم لجيل كامل أثبت حضوره على الساحة الفنية واستطاع أن يفرض لغته الخاصة في الأداء والاختيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيناريست محمد الباسوسي الغردقة لسينما الشباب القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي روكي الغلابة سينما الشباب مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان الغردقة مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد الباسوسي

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سوداني قبل العودة لبلاده: مصر وناسها طيبين ويارب ييجوا السودان عشان نرد الجميل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads