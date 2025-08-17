الأحد 17 أغسطس 2025
تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين راغبي السفر للخارج بالسلام

تزوير المحررات، فيتو
تزوير المحررات، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح السلام تجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر، والاستيلاء على أموالهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت عاطلا له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وعقد عمل مزور، ودفتر إيصالات استلام نقدية، 2 إيصال إيداع نقدي، 2 بطاقة دفع إلكتروني، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارسته لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

الجريدة الرسمية
