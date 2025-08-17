الأحد 17 أغسطس 2025
خلال ساعات، محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب جلسة محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتلقي تعليمات خارجية وتمويله. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة في القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أنها تولت بالاشتراك مع آخرين قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، تتبنى الدعوة لاستخدام العنف والإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، تحت غطاء ديني وأيديولوجي.

وكذلك الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأهدافها، تمويل الإرهاب من خلال توفير الأموال والأسلحة والمعلومات، والالتحاق بجماعة ارهابية والترويج لأفكار تنظيم داعش الارهابي.

