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حوادث

تأجيل محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تأجيل محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى  تنظيم داعش الإرهابي وتلقي تعليمات خارجية وتمويله إلى جلسة 17 أغسطس المقبل.

ووجهت  النيابة العامة إلى المتهمة في القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أنها تولت بالاشتراك مع آخرين قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، تتبنى الدعوة لاستخدام العنف والإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، تحت غطاء ديني وأيديولوجي.

وكذلك الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأهدافها، تمويل الإرهاب من خلال توفير الأموال والأسلحة والمعلومات، والالتحاق بجماعة ارهابية والترويج لأفكار تنظيم داعش الارهابي.

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