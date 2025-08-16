السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

الزمالك
الزمالك

تعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

وتبادل الفريقان إهدار الفرص خلال الشوط الأول دون الوصول للشباك ووسط هتافات قوية لجماهير الزمالك التي حضرت بقوة للمباراة.

بعدها حاول الزمالك عن طريق عدي الدباغ وناصر ماهر خطف هدف أول دون جدوى فيما تلقى عبد الله السعيد بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول

واستمرت محاولات الزمالك في الشوط الثاني بعدما دفع يانيك فيريرا بكل من خوان أوليفن وعمرو ناصر وناصر منسي من أجل محاولة التسجيل ولكنه اصطدم بدفاع المقاولون العرب الذي خرج بشباكه نظيفة رفقة الحارس محمود أبو السعود.

وشهد اللقاء حضور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك المعتزل من المدرجات لمساندة الفارس الأبيض.

الزمالك بهذا التعادل رفع رصيده إلى 4 نقاط بينما رفع المقاولون رصيده إلى نقطة واحدة.

وأعلن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

آدم كايد.

عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق  ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وخوان ألفينا بيزيرا وعبد الحميد معالي  وعمرو ناصر وناصر منسي.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎+ 20 E تشكيل الشكبل العبارأء محمد صبحي عمر جابر محمود الونش حسام عبد المجيد محمود بنتایج نبيل دونجا محمد شحاتة ناصر ماهر عبد الله السعيد آدم كايد عدي الدباغ البدلاء TITLED MOSTTITLED MOST 20TH NTHE 2ΟΤΗ IN CENTURY CEN عواد -مصدق سيف ايشو جمفر H خوان ألفينا معالي محمد دإسماعيل عمرو ناصر ناصر ملسي CocaCola seven Regina ONIRO DEVELOPMENTS TiLe‎'‎‎

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب 

وتضم قائمة الزمالك كلًّا من:

محمد عواد.
محمد صبحي.
محمود الشناوي.
عمر جابر.
محمود حمدي الونش.
حسام عبد المجيد.
محمد إسماعيل.
محمود بنتايج.
صلاح مصدق.
نبيل عماد دونجا.
محمد شحاتة.
سيف جعفر.
خوان ألفينا بيزيرا.
آدم كايد.
أحمد عبد الرحيم "إيشو".
عبد الله السعيد.
ناصر ماهر.
عبد الحميد معالي.
عدي الدباغ.
ناصر منسي.
عمرو ناصر.
أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كلا من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب القنوات الناقلة لمباراة الزمالك المقاولون العرب بطولة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب في الشوط الأول

الزمالك يواصل البحث عن أول أهدافه في مرمى المقاولون العرب بعد 30 دقيقة بالدوري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون بعد 15 دقيقة

الأكثر قراءة

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads